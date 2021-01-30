ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 851 شابًا واستخراج 535 شهادة قياس مهارة بالإسماعيلية

السبت 30/يناير/2021 - 10:11 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 851 شابًا، منهم 11 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2352 شابًا. 

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 535 شهادة قياس مستوى مهارة، و463 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 203 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوي منها وديًا، وتم تحويل 191 منها للقضاء، و11  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 45 ألف جنيه لـ 20 عاملا، فضلًا عن تسجيل 45 عاملًا جديدًا على المنظومة.

وأشار إلى أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 276 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 32 محضرًا، وبحث شكوى فردية، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 65 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 128 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 194 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 491 شابا بينهم 5 من ذوي القدرات الخاصة بالإسماعيلية

القوي العاملة: تعيين 589 شابًا واستخراج 424 شهادة مهارة وحرفة بالمنيا

القوى العاملة: تعيين 509 شباب و64 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

القوى العاملة : تعيين 53 شابًا بالقطاع الخاص.. والتفتيش على 299 منشأة بمطروح

القوى العاملة: تعيين 955 شابًا واستخراج 1021 شهادة قياس مستوى مهارة ببني سويف

القوى العاملة: تعيين 706 شباب واستخراج 876 شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة مهنة بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

خلال فبراير.. البحوث الفلكية: حركات الكويكبات لا تمثل خطورة على الأرض

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون بين وزارة التعليم الإماراتية والإسرائيلية

فوائد الاستغفار في الثلث الأخير من الليل

بسبب الغزو العراقي.. رسالة عاجلة من الكويت لمجلس الأمن بشأن 13 شهيدا

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. قصة زواجها الغريبة وتحوله إلى حب حقيقي

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه