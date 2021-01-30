هل يجوز إخراج الزكاة قبل ميعادها بعامين؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز تعجيل وإخراج الزكاة قبل ميعادها بعامين، طالما كانت هناك حاجة لذلك.
وأضاف عاشور، في فتوى له، أنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.
وأشار إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.
وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.
ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.
إخراج الزكاة قبل موعدها للتيسير على الناس
وقال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنه يجوز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء.
وأضاف جمعة، في فيديو له: أجمع العلماء، على جواز إخراج الزكاه لعامين مقبلين، بخلاف العام الجاري، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة أو العسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.
وتابع:" تهدف الزكاة للتيسير على المسلمين، ودعم الفقراء وغير القادرين ماديا «أنفق ولا تخف فإنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد والصدقة تدفع البلاء»، مشيرًا إلى أن الإسلام دين الرحمة والتكامل والتعاون.