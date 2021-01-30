ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز إخراج الزكاة قبل ميعادها بعامين؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 09:46 ص
هل يجوز إخراج الزكاة
هل يجوز إخراج الزكاة قبل ميعادها بعامين.. الإفتاء تجيب
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز تعجيل وإخراج الزكاة قبل ميعادها بعامين، طالما كانت هناك حاجة لذلك.


وأضاف عاشور، في فتوى له، أنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.

ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.

إخراج الزكاة قبل موعدها للتيسير على الناس
وقال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنه يجوز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء. 

وأضاف جمعة، في فيديو له: أجمع العلماء، على جواز إخراج الزكاه لعامين مقبلين، بخلاف العام الجاري، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة أو العسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.

وتابع:" تهدف الزكاة للتيسير على المسلمين، ودعم الفقراء وغير القادرين ماديا «أنفق ولا تخف فإنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد والصدقة تدفع البلاء»، مشيرًا إلى أن الإسلام دين الرحمة والتكامل والتعاون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز توزيع الزكاة في مصر رغم أنني أعيش في بلد آخر؟

هل المرتب الشهري عليه زكاة؟

هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟ .. مستشار المفتي يجيب

حكم إخراج زكاة المال عن الميت قبل تقسيم الميراث .. الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج زكاة المال قبل حلول موعدها؟

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل حلول موعدها.. وحكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. والإفتاء تعلق على تعامد القمر فوق الكعبة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| عمرو أديب: الأهلي يحتاج مساندة أبو تريكة.. أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. وعباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: 15 فنانا ولاعب كرة شهيرا من ضحاياه

اتفاق منذ عام 1993.. إقامة ترامب في منتجعه بفلوريدا مهدد لهذا السبب

لم يتبق سوى يومين.. خالد الغندور: الزمالك يريد ضم حسام حسن واللاعب لديه الرغبة أيضا

حكم جوزة الطيب في المذاهب الأربعة.. الإفتاء تجيب

عبر صدى البلد.. يسرا تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

رئاسة شئون الحرمين تستعد لإطلاق جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه