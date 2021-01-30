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أخبار العالم

إسعاف دبي: 37.3% زيادة في عدد حالات الجهاز التنفسي

السبت 30/يناير/2021 - 09:48 ص
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقي
كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن حالات أمراض الجهاز التنفسي التي نقلتها سيارات الإسعاف عام 2020 شهدت زيادة كبيرة بلغت %37.3، حيث سجلت 13401 حالة العام الماضي، مقارنة بنحو 9759 حالة في العام 2019. 

وأشار خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفقا لصحيفة الاتحاد إلى أن الحالات العامة أيضًا شهدت زيادة بنسبة %13 في العام الماضي الذي شهد 1976 حالة تعامل معها «إسعاف دبي»، مقارنة بـ1749 حالة في العام 2019. 

وقال بن دراي "في المقابل حدث انخفاض ملحوظ في باقي الحالات، حيث سجلت حالات الأعصاب أعلى انخفاض العام الماضي بنسبة 23.6% وبعدد 20759 حالة، مقارنة بنحو 27175 حالة في العام 2019".

وأضاف: «من اللافت أن حالات الإصابات انخفضت بنسبة 17.8%، حيث تعاملت مؤسسة إسعاف دبي العام الماضي مع 51285 حالة إصابة مقارنة 62378 حالة في العام 2009، كما سجلت أمراض القلب انخفاضًا بنسبة 8.3%، حيث تم نقل 9799 حالة العام الماضي، مقارنة بـ10691 حالة العام قبل الماضي».

وأشار الدراي، إلى أن الساعة التاسعة مساء كانت أكثر ساعات أيام السنة تسجيلًا لإصابات وطلبًا لسيارات الإسعاف، بواقع 10837 حالة، ثم الثامنة مساء، بواقع 10831 حالة، وفي المقابل كانت الساعة الرابعة فجرًا أقل ساعات أيام العام التي شهدت طلب سيارات الإسعاف في دبي، بعدد 4255 حالة على مدار العام، تلتها الساعة الخامسة فجرًا بواقع 4509 حالات. 

وأفاد بأنه بلغ عدد البلاغات قرابة 182 ألف بلاغ لمساعدة وإنقاذ أكثر من 196 ألف حالة على مستوى إمارة دبي العام الماضي، وكانت أكثر هذه البلاغات في شهر أبريل الذي سجل وحده ما يقارب 22 ألف بلاغ، تلاه شهر مارس الذي شهد قرابة 19 ألف بلاغ. 
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