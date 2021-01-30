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فن

بإطلالة جديدة.. نسرين أمين تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 30/يناير/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام،وحظت الصورة بإعجاب متابعيها.

وعلقت نسرين امين على الصورة قائلة " GOODMORNING صباح الفل  ".

يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

وتخرجت نسرين من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).

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