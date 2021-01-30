الشتاء يكشر عن أنيابه.. طوارئ في الأجهزة لمواجهة توقعات الأمطار والرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات، كما أنه يوجد فرصة كبيرة لسقوط الأمطار ونشاط الرياح.





وفي هذا السياق، تتابع الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية بأكملها بصورة مستمرة لإغلاقها أمام حركة السيارات فى حالة هطول الأمطار بصورة تعيق السير، حفاظا على أرواح المواطنين.





وفي إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين تسعى الإدارة العامة للمرور إلى نشر الأكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ، مع انتشار موسع للأكمنة الثابتة وسيارات الإغاثة والأوناش تزامنا مع دخول فصل الشتاء على الطرق.





وضمن خطة مواجهة الطقس السيء على الطرق، تجرى غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ.





كما يتم التنسيق مع كافة الجهات المسئولة لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث تجرى الأجهزة بالإدارة تنسيقا مع الإدارة العامة للحماية المدنية، وإدارات شرطة النجدة، وكذلك هيئة الإسعاف المصرية، وغرف عمليات المحافظات المختلفة.





وأشارت مصادر إلى توجيهات اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.





وتم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغيرات الطقس.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:





1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.

2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.

3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.

4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.

6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.

7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

8. استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة في انعدام الرؤية.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.