ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعدي تركي جديد على الأراضي السورية

السبت 30/يناير/2021 - 09:53 ص
رتل عسكري تركي
رتل عسكري تركي
Advertisements
قسم الخارجي
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن دخول رتل عسكري تركي مكون من 15 آلية إلى منطقة خفض التصعيد السورية. 

ومنذ أيام، شهد معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب اليوم، دخول رتل تركي جديد - مكون من 20 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية - الى الأراضي السورية حيث توجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الى أن عدد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ 8050 آلية، بالإضافة إلى وجود 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وذكر المرصد عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، ارتفع إلى أكثر من 11550 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية. 

وتحمل الشاحنات دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية وفق ما أفاد المرصد السوري. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سماع دوي انفجار قوي في مكان تواجد القوات التركية بريف إدلب

محملة بذخيرة ومعدات.. 20 آلية عسكرية تركية تدخل الأراضي السورية

انتهاك جديد في سوريا.. دخول رتل عسكري تركي إلى إدلب

قوات تركية ومليشياتها الإرهابية تقصف قرى بريف الرقة الشمالي في سوريا

تركيا تواصل انتهاك الأراضي السورية.. رتل من 20 آلية عسكرية يدخل إدلب

بالتزامن مع دخول رتل عسكري تركي.. الجيش السوري يعلن حالة الاستنفار بريف درعا الشمالي

ترشيحاتنا

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

5 آيات لاستجابة الدعاء سريعا قبل صلاة الفجر بساعة

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه