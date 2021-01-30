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رغم كورونا .. الحجر الزراعي : إجمالي صادرات مصر بلغت أكثر من 5 ملايين طن ..فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 09:59 ص
الدكتور أحمد العطار
الدكتور أحمد العطار
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي ، إن مصر تمتاز بـ  محاصيلها من الموالح ، وتمتاز بها على المستوى العالمي ، وبين الأسواق العالمية ، إضافة إلى محصول البطاطس والفراولة .

وأضاف الدكتور أحمد  العطار ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، مصر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالميا في صادرات الموالح ، خلال عامى 2019 و 2020 ، حيث وصل إجمالي المحصول المصدر من الموالح ، خلال عام 2019 ، 1.8 مليون طن موالح ، و1.6 مليون طن ، في عام 2020 .

وأشار "العطار" إلى صادرات مصر ، خلال أزمة كورونا ، بلغت 5.2 مليون طن ، معقبا : " رقم كبير جدا ..بعد اعلان منظمة الصحة العالمية الكساد التجاري في الكثير من الدول " .

ولفت إلى أن سياسة الحجر الزراعي ، اشتملت على العمل المستمر ، وعدم الاستسلام  لـ  جائحة  كورونا ، والالتزام بالعمل ، على أعلى قدر من المسؤولية ؛ مما انعكس بالإيجاب على المنظومة الزراعية المصرية .

وأكمل : الفلاح المصري رقم واحد في النهوض بالمنظومة الزراعية ، يليها المراقبة الزراعية ، التي تحرص على الحفاظ على سمعة النتجات الزراعية .



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