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فن

شاهد.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 30/يناير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ونالت بها إعجاب متابعيها.

وشاركت النجمة مى سليم، فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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