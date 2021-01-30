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رياضة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسعى للزحف نحو الصدارة عبر سامبدوريا

السبت 30/يناير/2021 - 10:02 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
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محمد السعيد
يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساءً، على ملعب مارانسي، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإيطالي.


ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا في مباراة الليلة، للتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وإشعال المنافسة على اللقب.


كان يوفنتوس تفوق على بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من الكالتشيو.


على الجانب الآخر، يتسلح سامبدوريا بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، من أجل تأمين تزاجد بمنطقة وسط الجدول.


ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز العاشر بـ 26 نقطة.


ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، بولونيا مع ميلان، وإنتر مع بينفينتو.


يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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