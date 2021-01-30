تجنبًا لكورونا.. برلمانية تقترح آليات جديدة بشأن عملية صرف المعاشات

أعلنت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من أعداد طلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، والموجه لكلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عملية صرف المعاشات عن طريق خدمات فوري أو مصاري والشركات المشابهة.





وأكدت عبد الله، خلال البيان الصادر لها، أنه لايمكن لأحد أن ينكر الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والملموسة نحو معاشات تكافل وكرامة، وذلك في إطار تنفيذ برنامجين للدعم النقدى بهدف دعم الفئات الأكثر فقرا فى قرى صعيد مصر وفى بعض المناطق المتاخمة لمحافظتى القاهرة والجيزة.





وأكدت البرلمانية، أن برنامج "كرامة وتكافل" نحج بشكل كبير في تحقيق المعني السامي الذي تريده الدولة في تحسين الظروف المعيشية لحياة أسر تحتاج الي تدخل حاسم منها لمد يد العون لهم، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض المشكلات تطرأ على آليات صرف المنحة، خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا القاتل.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه في الأونة الأخيرة شهد عدد من مكاتب البريد وأفرع البنوك تزاحمًا من مستحقي صرف المعاش فى مشهد متكرر كل شهر، رغم التحذيرات الشديدة بعدم التزاحم ومنع التكدس أمام مكاتب البريد منعا لانتشار فيروس كورونا.



