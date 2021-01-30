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أخبار العالم

مفاجأة.. دراسة: ربع ما يأكله اللبنانيون ملوث جرثوميا

السبت 30/يناير/2021 - 10:00 ص
محمود نوفل
كشفت دراسة حديثة للجامعة الأميركية في بيروت، عن أن ربع ما يأكله اللبنانيون غير مطابق للمواصفات جرثوميًا، خصوصًا من اللحوم والدجاج ومشتقات الحليب والمياه والبهارات. 

وخلصت الدراسة، إلى أن العينات الملوّثة في غالبيتها تنتمي إلى فئة اللحوم والدجاج ومُشتقّات الحليب والمياه والبهارات.

وذكرت الدراسة أن أنواع البكتيريا التي عُثر عليها في العينات شملت البكتيريا المختزلة للكبريت (SRB) التي تسبب التهاب القولون التقرّحي وداء الأمعاء الالتهابي، وبكتيريا E.Coli والبكتيريا الهوائية والسالمونيلا والليستيريا وغيرها، والتي تتسبب في الإسهال والتقيؤ ووجع البطن والفشل الكلوي وتعفّن الدم والتهاب السحايا والشلل الرئوي والعضلي والإجهاض وبعض أنواع السرطان.

من جهته، أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، بحسب جريدة "الأخبار" اللبنانية، أن مديرية حماية المستهلك تُخضع اللحوم المستوردة لفحص روتيني في مختبرات متخصّصة للتأكد من سلامتها قبل السماح بطرحها في الأسواق لكن المشكلة أن هذا "الروتين" الذي تقوم به الوزارة في ما خص اللحوم المستوردة أو بعض البضائع التي تحوم حولها شبهات بناءً على شكاوى وغيرها، لا يشمل منتجات غذائية حيوانية أخرى كونها من مسؤولية وزارة الزراعة مثلًا، وصناعات غذائية لأنها من مسؤولية وزارة الصناعة. 

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