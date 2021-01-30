مصر للطيران تسير 67 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، السبت، رحلاتها إلى 67 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6478 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق من مطار القاهرة، 67 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، أكرا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، جنيف، بروكسل، أمستردام، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، جدة، الخرطوم، عمّان، القصيم، الشارقة، أديس أبابا، أربيل، و19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتي شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6478 راكبا.







