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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 67 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

السبت 30/يناير/2021 - 10:10 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، السبت، رحلاتها إلى 67 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6478 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 
وتنطلق من مطار القاهرة، 67 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، أكرا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، جنيف، بروكسل، أمستردام، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، جدة، الخرطوم، عمّان، القصيم، الشارقة، أديس أبابا، أربيل، و19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتي شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6478 راكبا.


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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