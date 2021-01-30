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ربع مليون سيارة.. تفاصيل إطلاق مشروع تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى

السبت 30/يناير/2021 - 10:09 ص
سيارة
سيارة
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرأ يرصد تفاصيل اطلاق مشروع تحويل السيارات لاستخدام الغاز .

ووفقأ للتقرير فإن هذه المبادرة انطلقت فى بداية هذا العام وأتاحت الفرصة للآلاف من أصحاب السيارات لتحويل سياراتهم إلى الاستخدام المزدوج "البنزين والعاز"، منوها إلى أن التوسع فى هذه المنظومة لم يكن يتم لولا زيادة الاستكشافات من الغاز الطبيعى وهو ما بدأ فى سبتمبر عام 2018.

وأوضح التقرير أنه فى سبتمبر 2018 ارتفع انتاج مصر ليسجل 63.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى ومع استمرار الاكتشافات احتلت مصر المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى استخراج الغاز.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة الجديدة لتحويل السيارات لاستخدام الغاز جاءت بالتنسيق بين عدة جهات ومنها وزارة البترول والبنك المركزى المصرى بإطلاق هذا المشروع الذى يستهدف تحويل حوالى ربع مليون سيارة لاستخدام الغاز الطبيعى بمعدل يصل إلى حوالي  100ألف سيارة سنويأ  على مدار 3 سنوات .

ونوه التقرير إلى أن هذه المبادرة تتيح سداد التكلفة على مدى 10 سنوات وبفائدة تبلغ حوالى 3%، واستهدفت المرحلة الأولى من هذه المبادرة 7 محافظات القاهرة ، الجيزة ، الاسكندرية ، القليوبية ، الاسكندرية ، بورسعيدد ، السويس ، البحر الأحمر.
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