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مرأة

اكتسب خبرته بعد السفر لباريس.. 11 معلومة لا تعرفها عن المشوار المهنى لمحمد الصغير

السبت 30/يناير/2021 - 01:24 م
خبير التجميل ومصفف
خبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير
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آية التيجي
حل أمس وفاة خبيرة التجميل  محمد الصغير كالصاقعة على الكثير من الفنانين والذين تعاملوا معه، وذلك بعد شهر من معرفة إصابته بفيروس كورونا، والذي نقل على أثرها للعناية المركزة.

وقدم مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير بموهبته العبقرية العديد من التصفيفات المميزة للعديد من النجمات في جميع أنحاء الوطن العربي لأكثر من 50 عام؛ حيث انه قضى خبير التجميل محمد الصغير سنوات حياته يعمل في مجال التجميل ويتعاون مع الفنانات والمشاهير.


ويعتبر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، ومؤلف كتاب "أيام من عمري"، والذي ضم مشوار حياته والكثير من الصعوبات والإنجازات التي حدثت له خلال مشواره المهني.

وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز بعض المعلومات التي قد لا يعلمها البعض عن خبير التجميل محمد الصغير، وعن مشواره المهني:

- محمد الصغير، صاحب الاسم الكبير في عالم التجميل، وضع بصمته الإبداعية مع عدد كبير من الفنانات.

- بدأ مهنته فى عمل الكوافير فى سن صغير مع خاله فى محل كوافير حريمى فى منطقة مصر الجديدة، صفف شعر الأميرة فوزية زوجة الأمير فواز أمير منطقة الرياض ومكة التي جاءت إلى مصر لحضور حفل أم كلثوم، ثم عرفته على "ألكسندر" أشهر كوافير في العالم.

- ترك المدرسة وهو فى الصف الثانى الإعدادى.

- عمل في بداية مشواره بدون أجر إلى أن حصل على الأوراق الرسمية والرخصة، ثم قرر العودة إلى مصر.

- افتتح أول كوافير فى هليوبوليس بشيراتون عام 1980.

- طور نفسه وكسب الكثير من الخبرات بعد سفره إلى باريس.
 
- له اختراع مسجل باسمه فى موضات الشعر.
 
- لديه فروع كثيرة لمركز التجميل الخاص به في الوطن العربي.

- في أكتوبر 2015 أصدر كتاب "أيام من عمري" كشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي، وترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.

- صفف شعر العديد من النجمات بداية من جيل فاتن حمامة حتى الجيل الحالى.
 
- عاد إلى زوجته قبل وفاته بأيام خلال تواجده في العناية المركزة، بعد انفصال 22 عاما.
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