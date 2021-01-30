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أخبار البلد

فكر معانا.. بنك الأفكار يستقبل مقترحات المصريين لتطوير قطاع الكهرباء وحل مشكلاته

السبت 30/يناير/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يعتبر بنك الأفكار نقطة الاتصال بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأصحاب الأفكار في مجال الكهرباء والطاقة، فهو يتيح الفرصة أمام المواطنين والمؤسسات للمشاركة في مشروعات تخص المستهلك للنهوض بمستقبل مصر في مجال الكهرباء والطاقة، وذلك من خلال إدخال أفكارهم على الموقع وشرحها بالتفصيل وتحميل أي مرفقات للفكرة، وأيضًا شرح كيفية تنفيذها وستقوم الوزارة بتحويل الأفكار للجهات المختصة ووضع إطار للتواصل مع صاحب الفكرة.


ويعتبر بنك الأفكار نقطة للارتقاء والنهوض بمستقبل مصر في مجال الكهرباء والطاقة، وذلك لأن بنك الأفكار يساعد في إطلاق العنان للأفكــــار في جميع المجالات في محــــاولة للاستفادة من طــاقــات كثيرة قد تكون معطلــــة.


أهداف الموقع
تشجيع جميع أفراد المجتمع على تقديم أي أفكار جديدة في مجــال الكهـــــــربــــــــاء والطـــــــاقـــــــة.

تجميع الأفكار الجديدة التي قد تساعد في حل المشاكل التي تخص الكهرباء والطاقة وكذلك النهوض بها.

إتاحة الإمكانية لأي مواطن مصري داخل أو خارج البلاد أن يرسل أفكارة عن طريق الموقع بدون أى عناء.

النهـــوض بمستقبــل مصــــر من خــلال تنفيـــــــذ الأفكــــــار البنــــــاءة النابعــــــة من أبنــــاء مصــــر.


خطوات تسجيل الفكرة
إذا كانت لديك فكرة لتنمية المجتمع  فى مجال الكهرباء سجلها عن طريق الدخول على الموقع الخاص بوزارة الكهرباء http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx


ثم ادخل على خانة الخدمات واختار موقع بنك الأفكار أو ادخل من خلال هذا اللينك http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx


سيتـــم فحـــص الفكـــرة وتوجيههـــا للجهــة المختصــــة.


ستتم دراسة الفكرة من قبل أشخاص متخصصين بالجهات.


سيتم التواصل مع صاحب الفكرة من خلال الجهات التابعـة.
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