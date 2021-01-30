اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

اكتشف علماء آثار صينيون مقبرة لعائلة ارستقراطية تعود إلى عصر الممالك المتحاربة (475 - 221 عاما قبل الميلاد) في مقاطعة هوبي بوسط الصين.











وقال تشو تشينغ، كبير علماء الآثار في فريق الأعمال الحفرية - في تصريح اليوم، السبت - إن المقبرة تتكون من غرفتين، حيث تم دفن أرستقراطي من مملكة "تشو" وزوجته على التوالي، وحفرتين للعربات والخيول وحفرة قرابين أخرى وكذا هياكل جدارية.











وأضاف تشينغ أنه تم اكتشاف عدد كبير من القطع الأثرية في الغرفتين بما فيها أدوات شعائرية وآلات موسيقية وقطع يشم ومجوهرات وأدوات ورنيش، إضافة إلى كوب مطلي، ونحت كبير لوحش يحرس القبور، وطبل مع إطار على شكل طائر.









