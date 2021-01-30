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أخبار العالم

تايوان تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 8 أشهر

السبت 30/يناير/2021 - 10:08 ص
كورونا في تايوان
كورونا في تايوان
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شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في تايوان، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ 8 أشهر. 

وقال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونج، إن امرأة في الثمانينيات من عمرها تعاني من ظروف صحية توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أن المرأة، كان لها تاريخ مرضي مع مشاكل في الكلى ومرض السكري، توفيت في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن ظهرت عليها أعراض بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة ثم ثبتت إصابتها بفيروس كورونا. 

وعاشت المرأة في نفس المنزل الذي تعيش فيه ممرضة تعمل في مستشفى ظهر بها تفشي للفيروس وأصيبت هناك، وفقًا لتفاصيل العدوى التي قدمها تشين.

وأعلنت الحكومة التايوانية، مجموعة من التدابير للسيطرة على تفشي الفيروس في المستشفى، بما في ذلك وضع أكثر من 4000 شخص في الحجر الصحي وإلغاء الأحداث العامة واسعة النطاق قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير.

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