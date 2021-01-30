ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 16 على قناة مدرستنا التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع السادس عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الجداول تخص مواعيد الحصص التي سيتم بثها على قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد ٣١ يناير حتى السبت ٦ فبراير ٢٠٢١.





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ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.





وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم أنها تتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.





وكانت قد تمت إتاحة 3 قنوات فضائية تعليمية عبر النايل سات ومتاحة أيضا على موقع الوزارة على الإنترنت، وهي: قناة مدرستنا التي تستهدف دروسا تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وقناة "مدرستنا 2" لمرحلة التعليم الثانوي العام، وقناة تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، بالإضافة إلى مراجعات الثانوية العامة.





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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل "التابلت والمحمول واللاب توب" لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.





‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.





وخلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.



