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جهد مشرف.. لميس سلامة توجه التحية لمنتخب مصر لكرة اليد.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 10:14 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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نورهان رأفت
استعرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديمها فقرة السوشيال ميديا ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أهم ما جاء من أخبار و تريندات ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، في الأيام الماضية.

وقالت الاعلامية لميس سلامة ، إن منتخب مصر لكرة اليد بذل جهدا مشرفا، أمام الفريق الدنماركي في مباراة دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، مشيرة إلى أن منتخب الدنمارك شهد على الجهد الرائع للفريق المصري وأكد أنه كان خصما قويا في مواجهته .

واستعرضت "سلامة"، تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتقديمه الشكر للمنتخب المصري ، وأيضا توتية للاعب محمد صلاح ، من أجل رفع روح الفريق المعنوية.

وقدّم عمرو السولية، لاعب الأهلي الشكر إلى لاعبي منتخب مصر لكرة اليد بعد الأداء المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وبعد الخسارة من منتخب الدنمارك.

وكتب عمرو السولية عبر حسابه على "تويتر":"‏‏‏‏‏‏ ‏كل التحية والتقدير لرجال منتخب مصر لكرة اليد كنتم على قدر المسؤولية فخورين بيكم وكل التوفيق فى ما هو قادم 💪 " 

ودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها الوقت الإضافي الأول 34\34.
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