الدوري المصري.. الإسماعيلي الجريح يستضيف بيراميدز الليلة

يستضيف فريق الإسماعيلي منافسه بيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الدراويش ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز.
ويسعى فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز المدير الفني المؤقت لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقهم منذ انطلاق الموسم علي أمل تحسين مركزه في جدول الترتيب.
على جانب آخر يدخل فريق بيراميدز المباراة بهدف تحقيق الفوز للعودة مرة أخرى للمربع الذهبي بعدما حقق عدد من النتائج السلبية ابعدته عن صراع الصدارة.
ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق بيراميدز في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.
وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أعلن بصفة رسمية التعاقد مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدربا للأحمال.
واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.
وجاء تعيين المدرب البوسنى فى ظل خبراته الفنية الكبيرة فى المجال الكروي، فضلا عن البطولات التى حققها ومنها بطولة كأس البوسنة مع نادى زيرينسكى موسم 2007-2008 بجانب بطولة الدورى البوسنى مع نفس الفريق فى الموسم الذى تلاه مع إحراز الدورى الأنجولى ضمن صفوف فريق أول أغسطس عام 2016 بعد غياب دام 10 سنوات، ثم التتويج بنفس اللقب المذكور نسخة 2017 و2019 بجانب بطولة الكأس الأنجولى وكأس السوبر فى عام 2019 أيضا.