ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. الإسماعيلي الجريح يستضيف بيراميدز الليلة

السبت 30/يناير/2021 - 10:18 ص
الإسماعيلي - بيراميدز
الإسماعيلي - بيراميدز
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق الإسماعيلي منافسه بيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الدراويش ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز. 

ويسعى فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز المدير الفني المؤقت لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقهم منذ انطلاق الموسم علي أمل تحسين مركزه في جدول الترتيب. 

على جانب آخر يدخل فريق بيراميدز المباراة بهدف تحقيق الفوز للعودة مرة أخرى للمربع الذهبي بعدما حقق عدد من النتائج السلبية ابعدته عن صراع الصدارة.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق بيراميدز في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أعلن بصفة رسمية التعاقد مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدربا للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.

وجاء تعيين المدرب البوسنى فى ظل خبراته الفنية الكبيرة فى المجال الكروي، فضلا عن البطولات التى حققها ومنها بطولة كأس البوسنة مع نادى زيرينسكى موسم 2007-2008 بجانب بطولة الدورى البوسنى مع نفس الفريق فى الموسم الذى تلاه مع إحراز الدورى الأنجولى ضمن صفوف فريق أول أغسطس عام 2016 بعد غياب دام 10 سنوات، ثم التتويج بنفس اللقب المذكور نسخة 2017 و2019 بجانب بطولة الكأس الأنجولى وكأس السوبر فى عام 2019 أيضا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يبحث عن الفوز الأول أمام الإنتاج الحربي الجريح في الدورى

أسوان يستضيف الإسماعيلي الجريح في الدوري الممتاز ظهر اليوم

البنك الأهلي يستضيف بيراميدز في الدوري المصري

مصر المقاصة يستضيف أسوان الجريح في الدوري المصري

بيراميدز يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات أمام المقاولون العرب اليوم

الجونة يخشي مفاجآت وادي دجلة في الدوري اليوم

ترشيحاتنا

بعد عرضه على الشاشة الصغيرة.. الجمهور يبحث عن فيلم حظر تجول

صراع اللقب يشعل قمة النصر والهلال في كأس السوبر السعودي

طرده كفيله وأعادته الشهامة.. قصة سوداني قطعت عيشه كورونا

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

حكم جوزة الطيب في المذاهب الأربعة.. الإفتاء تجيب

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

Advertisements

أول رد رسمي بشأن إمكانية انتقال حسين الشحات إلى المريخ السوداني

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

لضمان التألق بالدوري التركي.. عبد الظاهر السقا يوجه نصائح لـ مصطفى محمد

الدوري المصري.. الإسماعيلي الجريح يستضيف بيراميدز الليلة

بعثة الأهلي تخضع للعزل في الغرف وتترقب ظهور نتيجة مسحة مطار الدوحة

لم يتبق سوى يومين.. خالد الغندور: الزمالك يريد ضم حسام حسن واللاعب لديه الرغبة أيضا

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد

يؤثر على الخصوبة ويسبب العقم.. 8 خرافات شائعة حول لقاحات فيروس كورونا

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري