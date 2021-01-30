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خبير اقتصادي: الاستثمارات قلت 42% في العالم على عكس مصر.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 10:34 ص
علي الادريسي
علي الادريسي
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الي جانب عدد من القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار، منوها اننا على دراية كاملة ان الاستثمار الاجنبي على وجه التحديد يكون لديه محددات لتحديد وجهته الاستثمارية.

وتابع الدكتور على الادريسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه من تلك المحددات ان يكون هناك استقرار سياسي وامني اولا، ثم استقرار السياسات المالية والنقدية وكيف يكون لها متانة واستقرار بالنسبة للضرائب، مشيرا الي اننا استطعنا ايضا ان نقضي على السوق السوداء والسوق الموازية للدولار، الي جانب تكوبن احطياتات نقدية.

واوضح ان جهود الدولة في الاقتصاد كان لها دور مهم جدا لجذب ثقة المستثمرين الاجانب، وذكر اننا اذا تابعنا حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة عالميا  في 2020 سنجد انها انخفضت في العالم كله بما يقرب حوالي 42% ، بينما  بالنسبة الدول النامية بما يقرب 12%، وعلى صعيد اخر مصر اسسطاعت ان تجذب اكبر حجم من الاستثمارات المباشرة مما له مردود ايجابي على الاقتصاد المصري، من حيث توفير فرص العمل ونقل فرص للتكنولوجيا الحديثة.

واضاف ان ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والعالمي هو تفشي فيروس كورونا، لانها اثرت بالسلب على الاستثمار بشكل عام مباشر او غير مباشر، ونوه اننا نحتاج الي التنوع في عمليات التسويق وغيرها لزيادة الفرص الاستثمارية بالنسبة لنا.

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