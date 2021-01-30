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مرأة

10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 11:00 ص
حورية فرغلي
حورية فرغلي
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنانة حورية فرغلي وهي داخل غرفة العمليات بأمريكا لإجراء عملية في أنفها تستغرق 9 ساعات كاملة لتصحح ما حدث لها في أنفها.


وعلى الرغم من ذلك، كانت الفنانة حورية فرغلي تتمتع بجمال وأناقة لافتة، مما جعلها محط أنظار الجميع، فهي تحرص دائما على متابعة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها.


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تحرص حورية فرغلي دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، ولم تقتصر الموضة لديها على الملابس فقط بينما كانت تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات والمجوهرات الخلابة التي تزيد من جمالها.


تعتمد حورية فرغلي على تسريحات الشعر المتنوعة والجديدة، وأحيانا كانت تظهر بقصات بسيطة وغير مبالغ فيها، كما كانت تقوم بتطبيق صيحات المكياج التي كانت تكشف عن جمال ملامحها.


إليكم الصور..

10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد
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