انطلاق فعاليات المجلس الاقتصادي العماني في فبراير المقبل

تنطلق فاعليات المجلس الإقتصادي العماني الشهر المقبل بدءًا من الاثنين الأول من فبراير فى نسخته الثانية إذ يستعرض تحفيز الاقتصاد الكلي وأهداف التنمية المستدامة في عالم ما بعد كوفيد 19 باستضافة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.





ووفقا لصحيفة الشيبة تأتي هذه الفعاليات ضمن أجندة الجمعية الاقتصادية العمانية في إثراء الثقافة الاقتصادية مجتمعيًا من خلال استقطاب أبرز الخبراء العالميين في الاقتصاد.





وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، إن المجلس الاقتصادي يأتي ضمن أجندة الجمعية الاقتصادية العمانية ويعد من صميم أعمالها لإثراء الوعي الاقتصادي مجتمعيًا من خلال استضافت أبرز وأهم الخبراء الاقتصاديين في العالم إذ استهل هذا المجلس النسخة الأولى في 27 ديسمبر المنصرم باستضافة الدكتور طارق يوسف، زميل أول برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية والذي ركز على الآفاق الاقتصادية لعام 2021، وستواصل الجمعية الاقتصادية العمانية خلال العام الجاري استقطاب نخبة من الخبراء الاقتصاديين العالميين إذ سيتم الكشف عن ضيوف المجلس الاقتصادي المقبلين تباعًا.