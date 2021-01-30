نواب البرلمان يدعمون مبادرة «مش هنسيبكم» لتغليظ عقوبة التنمر على أصحاب الهمم: نطالب بتوفير بيئة آدمية لهم.. والسجن والحرمان من الحرية للمتنمرين

- محمد السلاب: فيديوهات السخرية مؤلمة جدًا وحزينة
- نائبة: العقوبة الملائمة للمتنمرين السجن وحرمانهم من حريتهم
- برلماني: مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في نشر هذه الظاهرة
- الهواري: التنمر ينجم عنه مشاكل انتحارية
لاقت الفكرة التي طرحها النائب محمد مصطفى السلاب، وهي إطلاق حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم "مش هنسيبكم"، قبولا لدى بعض النواب، حيث اعتبروا أن هذا الفعل جريمة لا يقبلها دين ولا عقل، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع هؤلاء المتنمرين وحرمانهم من حريتهم حتي يكونوا عبرة لغيرهم.
وأوضح "السلاب"، في فيديو بثه على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بصدد التقدم لمجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، في قانون العقوبات.
وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "بنتفرج كتير أوي على فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية، وبتوصل للإساءة والتنمر".
وأضاف "السلاب": "أنا عارف إن دا مرفوض مننا، لأنه مش من أخلاقنا ولا قيمنا، ولا أدياننا تقبلها، بس أنا شخصيًا حابب أقف قدام نوع أسوأ، وهو الشخص اللي بيتنمر على ذوي الإعاقة، إيه اللي يخلي حد يتنمر بشخص مش هيقدر يرد عليه جسديًا أو لفظيًا، دا الحقيقة مش مقبول، مش كده وبس لأ دا لازم يتجرم".
وعن اسم الحملة "مش هنسيبكم"، قال "السلاب": "(مش هنسيبكم) مقصود بيها الأشخاص المتنمرين اللي لازم يتحاسبوا، وكمان الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بنقولهم مش هنسيبكم وهنفضل معاكم وجنبكم".
ووجه النائب دعوة لكل الجهات، والمسئولين، والمجتمع المدني، والنخبة المصرية من فنانين ورياضيين ومثقفين، وشخصيات عامة، وأجهزة الدولة، والمواطنين، للتضامن مع الحملة، لتوفير بيئة آدمية للأشخاص ذوى الإعاقة.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن التنمر قد يسبب الانتحار لشخص عادي بسبب إحباطه وضغطه النفسي الذي يقع فيه بعد التعرض لهذه السخرية، لافتة النظر إلى صعوبة هذا الأمر بالنسبة لذوي الهمم، والذي يكون شعورهم بالألم والحسرة أضعاف شعور الآخرين.
وأشادت "سعيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بحملة "مش هنسيبكم" لإيقاف كل أشكال التنمر والذي أطلقها النائب محمد السلاب، موجهة كل الدعم لها لمحاربة هذه الظاهرة والتي قد تدفع ضحاياها للانتحار.
وأوضحت عضو البرلمان، أنه مع تطور التكنولوجيا وانتشار السوشيال ميديا، زادت أشكال التنمر بشكل عام، مشددة على أهمية دور مباحث الإنترنت في ضبط هؤلاء الأشخاص المتنمرين المتخفيين وراء الشاشات، بسبب استخدام هذه التكنولوجيا بشكل خاطئ دون مراعاة شعور الآخرين.
وأكدت النائبة إيرين سعيد ضرورة تغليظ عقوبة هؤلاء الأشخاص، والتي يجب أن تكون الحبس وليست غرامة فقط، موضحة أن حرمانهم من حريتهم هو العقوبة الملائمة لهم بسبب التطاول على الآخرين.
من جانبه، عبر النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، عن استيائه من انتشار ظاهرة التنمر، وكثرة المضايقات التي يتعرض لها البعض في مجتمعنا، مؤكدا ضرورة معاقبة هؤلاء الأشخاص وردعهم.
وشدد أبو الحمد، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، على ضرورة نشر التوعية من خلال برامج وندوات، موضحا دور المدرسة وأهمية التنسيق والتواصل مع الاآباء، أملا في إيجاد حل يمنع هذا السلوك العدواني.
وأشاد عضو مجلس النواب بحملة "مش هنسيبكم" التي أطلقها النائب محمد مصطفى السلاب، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبا بإعادة النظر لحل هذا الموضوع لحماية أبنائنا من الخطر النفسي والإكتئاب الناجم عن التنمر.
ولفت أبو الحمد إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير على مواقع التواصل الااجتماعي، من خلال عرض صور أشخاص والسخرية منهم، دون أي مراعاة لشعورهم أو الحالة التي قد يصل إليها صاحب هذه الصورة، مؤكدا أنه شيء لا يقبله دين ولا عقل.
فيما قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اإن أي مبادرة هدفها منع التنمر والقضاء عليه هو أمر محمود وضروري بسبب كثرة أشكال وصور التنمر التي نراها حاليا على أرض الواقع.
وأوضحت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بالفصل التشريعي الأول تم عرض مشروع قانون لمواجهة عملية التنمر، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من النواب، مشيرة إلى أنه تعلق بكل أشكال التنمر وتعريفة ووضع العقوبات المناسبة لمرتكب هذا الجرم.
ونوهت عضو لجنة الشئون التشريعية، إلى خطورة هذا السلوك العدواني على المجتمع، لما قد يحدثه من مخاطر اجتماعية وعاطفية، والدخول في مرحلة اكتئاب ينجم عنها أحيانا من مشاكل انتحارية.