نواب البرلمان يدعمون مبادرة «مش هنسيبكم» لتغليظ عقوبة التنمر على أصحاب الهمم: نطالب بتوفير بيئة آدمية لهم.. والسجن والحرمان من الحرية للمتنمرين

محمد السلاب: فيديوهات السخرية مؤلمة جدًا وحزينة

نائبة: العقوبة الملائمة للمتنمرين السجن وحرمانهم من حريتهم

برلماني: مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في نشر هذه الظاهرة

الهواري: التنمر ينجم عنه مشاكل انتحارية









لاقت الفكرة التي طرحها النائب محمد مصطفى السلاب، وهي إطلاق حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم "مش هنسيبكم"، قبولا لدى بعض النواب، حيث اعتبروا أن هذا الفعل جريمة لا يقبلها دين ولا عقل، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع هؤلاء المتنمرين وحرمانهم من حريتهم حتي يكونوا عبرة لغيرهم.









وأوضح "السلاب"، في فيديو بثه على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بصدد التقدم لمجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، في قانون العقوبات.









وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "بنتفرج كتير أوي على فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية، وبتوصل للإساءة والتنمر".









وأضاف "السلاب": "أنا عارف إن دا مرفوض مننا، لأنه مش من أخلاقنا ولا قيمنا، ولا أدياننا تقبلها، بس أنا شخصيًا حابب أقف قدام نوع أسوأ، وهو الشخص اللي بيتنمر على ذوي الإعاقة، إيه اللي يخلي حد يتنمر بشخص مش هيقدر يرد عليه جسديًا أو لفظيًا، دا الحقيقة مش مقبول، مش كده وبس لأ دا لازم يتجرم".









وعن اسم الحملة "مش هنسيبكم"، قال "السلاب": "(مش هنسيبكم) مقصود بيها الأشخاص المتنمرين اللي لازم يتحاسبوا، وكمان الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بنقولهم مش هنسيبكم وهنفضل معاكم وجنبكم".









ووجه النائب دعوة لكل الجهات، والمسئولين، والمجتمع المدني، والنخبة المصرية من فنانين ورياضيين ومثقفين، وشخصيات عامة، وأجهزة الدولة، والمواطنين، للتضامن مع الحملة، لتوفير بيئة آدمية للأشخاص ذوى الإعاقة.









وفي هذا الصدد، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن التنمر قد يسبب الانتحار لشخص عادي بسبب إحباطه وضغطه النفسي الذي يقع فيه بعد التعرض لهذه السخرية، لافتة النظر إلى صعوبة هذا الأمر بالنسبة لذوي الهمم، والذي يكون شعورهم بالألم والحسرة أضعاف شعور الآخرين.









وأشادت "سعيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بحملة "مش هنسيبكم" لإيقاف كل أشكال التنمر والذي أطلقها النائب محمد السلاب، موجهة كل الدعم لها لمحاربة هذه الظاهرة والتي قد تدفع ضحاياها للانتحار.









وأوضحت عضو البرلمان، أنه مع تطور التكنولوجيا وانتشار السوشيال ميديا، زادت أشكال التنمر بشكل عام، مشددة على أهمية دور مباحث الإنترنت في ضبط هؤلاء الأشخاص المتنمرين المتخفيين وراء الشاشات، بسبب استخدام هذه التكنولوجيا بشكل خاطئ دون مراعاة شعور الآخرين.









وأكدت النائبة إيرين سعيد ضرورة تغليظ عقوبة هؤلاء الأشخاص، والتي يجب أن تكون الحبس وليست غرامة فقط، موضحة أن حرمانهم من حريتهم هو العقوبة الملائمة لهم بسبب التطاول على الآخرين.









من جانبه، عبر النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، عن استيائه من انتشار ظاهرة التنمر، وكثرة المضايقات التي يتعرض لها البعض في مجتمعنا، مؤكدا ضرورة معاقبة هؤلاء الأشخاص وردعهم.









وشدد أبو الحمد، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، على ضرورة نشر التوعية من خلال برامج وندوات، موضحا دور المدرسة وأهمية التنسيق والتواصل مع الاآباء، أملا في إيجاد حل يمنع هذا السلوك العدواني.









وأشاد عضو مجلس النواب بحملة "مش هنسيبكم" التي أطلقها النائب محمد مصطفى السلاب، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبا بإعادة النظر لحل هذا الموضوع لحماية أبنائنا من الخطر النفسي والإكتئاب الناجم عن التنمر.









ولفت أبو الحمد إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير على مواقع التواصل الااجتماعي، من خلال عرض صور أشخاص والسخرية منهم، دون أي مراعاة لشعورهم أو الحالة التي قد يصل إليها صاحب هذه الصورة، مؤكدا أنه شيء لا يقبله دين ولا عقل.









فيما قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اإن أي مبادرة هدفها منع التنمر والقضاء عليه هو أمر محمود وضروري بسبب كثرة أشكال وصور التنمر التي نراها حاليا على أرض الواقع.









وأوضحت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بالفصل التشريعي الأول تم عرض مشروع قانون لمواجهة عملية التنمر، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من النواب، مشيرة إلى أنه تعلق بكل أشكال التنمر وتعريفة ووضع العقوبات المناسبة لمرتكب هذا الجرم.







