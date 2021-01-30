ورود وهدايا.. لميس سلامة تعرض صورا لضباط مصر واحتفالاتهم بعيدهم.. فيديو

قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا ، اليوم، السبت، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، واستعرضت من خلالها، أهم ما جاء من أخبار وتريندات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية.





وفي إطار، عيد الشرطة المصرية، استعرضت الاعلامية لميس سلامة صورا لبعض ضباط الشرطة المصرية، وهم يهدون الهدايا والورود للمواطنين، الشوارع والمواصلات العامة.





وهنأ اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا الشرطة المصرية بمناسبة عيد ذكراها الـ 69 وما تقوم به من تضحيات في سبيل الوطن.

وقال الاتحاد في بيان " يثمن اتحاد الجاليات المصرية فى يثمن بكل تقدير واحترام التضحيات والنضال التى تقوم به الشرطة المصرية فى مكافحة الإرهاب والذى هى امتداد للكفاح الوطني الذى تقوم به الشرطة المصرية على مدى العقود والتى كان أبرزها دور الشرطة فى بور سعيد فى عام 1956.





وأضاف البيان "إذ تقوم الشرطة بدور فاعل فى تأمين الجبهة الداخلية المصرية فإن الاتحاد يقدر بكل احترام وإجلال شهدائنا من أبناء الشرطة الذين ضحوا من أجل الوطن وسلامته".



