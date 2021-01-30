بعد إصابته بكورونا.. تطوات الحالة الصحية لرئيس المكسيك

كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، تطور حالته الصحية بعد إصابته بمرض كوفيد-19، مشيرًا إلى ما استجد عليها من تحسن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.





وطمأن الأطباء الرئيس أندريس مانويل، المكسيكيين بتحسن حالته وأنه قد اجتاز المرحلة الحرجة من العدوى.





ولم يحضر لوبيز أوبرادور، الذي كان يتحدث في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر"، أي مناسبات عامة منذ إعلانه عن إصابته بكوفيد-19.





ووصلت نسبة امتلاء المستشفيات 90%، وهو ما يشير إلى حدوث أزمة صحيفة ستتفاقم مع الوقت، إذا مازدات حالات العدوى فضلا عن تأثير ذلك بالسلب على الحالات الأخرى المصابة بأمراض أخرى.





وقد ارتفع عدد الوفيات إلى 153 ألفا وعدد الإصابات إلى 1.8 مليون في هذا البلد الذي يعد 126 مليون نسمة.





وبدأت المكسيك خطة للتطعيم في 24 ديسمبر، معتمدة في ذلك على لقاح فايزر - بايونتيك.



