قالوا لـ صدى البلد.. دنيا عبد العزيز: لا أفكر في الزواج.. يسرا: صحتي زي الفل

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها لا تفكر في الزواج في هذه الفترة لأسباب عديدة.
حيث صرحت من خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد أن هناك أسباب عديدة وراء رفضي للزواج أبرزها أننى ليس لدى الطاقة الكافية من أجل إجراء هذه الخطوة حيث بعد وفاة والدتي لا أرى شيئا فانا أمر بأصعب ظروف في حياتي بالإضافة الى أنني أريد أن أركز فعملي خاصة أن هناك أعمال فنية جديدة أقوم بتصويرها.
دنيا تواصل تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.
وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.
يسرا
وجهت النجمة الكبيرة يسرا التحية لكل محبينها الملايين عبر الوطن العربي، مؤكدة أن صحتها على أفضل ما يرام.
وحرصت يسرا على تحية موقع صدى البلد الإخباري لمتابعة أخبارها بشكل دائم، وقالت أن حالتها الصحية تحسنت كثيرا بعد تمام شفائها من فيروس كورونا المستجد.
يسرا
وجهت النجمة الكبيرة يسرا التحية لكل محبينها الملايين عبر الوطن العربي، مؤكدة أن صحتها على أفضل ما يرام.
وحرصت يسرا على تحية موقع صدى البلد الإخباري لمتابعة أخبارها بشكل دائم، وقالت أن حالتها الصحية تحسنت كثيرا بعد تمام شفائها من فيروس كورونا المستجد.
وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية، بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.
على جانب أخر نعت الفنانة يسرا وفاة محمد الصغير والد مها الصغير زوجته الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا، وكانت ضمن أول المعزين لأسرته في منزل الراحل بمدينة الشيخ زايد في السادس من اكتوبر.
وقالت: "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا و عمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني و ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.".
وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي للأسرة و الأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
محمد نجاتي
وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي للأسرة و الأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
محمد نجاتي
قال الفنان محمد نجاتي إنه لا يجرؤ على التقليل من شأن شيوخ المساجد، معبرا عن تقديره لهم، مؤكدا أنه كان يقصد بجملة الفنان أهم من الشيخ من حيث تأثيره ليس أكثر.
وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يحتسب ما حدث له من هجوم وتطاول عند الله، وأن حديثه لم يكن تقليلا من دور أستاذ الجامعة، أو تسفيها من إسهام شيخ المسجد.
وأضاف محمد نجاتي أن مسألة تصدر الفنانين للتريند لا بد أن تكون مرتبطة بعمل فني وليس الأمور الشخصية التي تخص الخلافات والمرض وفبركة الأخبار، قائلا: "لازم تكون قد التريند وتلفت نظر الناس إليه بأشياء تافهة".
وأضاف: "من المستحيل أنا أسعى لتصدر التريند على حساب ديني لأن البعض ظن أن تصريح الفنان أهم من الشيوخ كان هدفه إثارة الجدل، أنا رجل منتظم في صلاتي وأنتمى إلى منطقة شعبية".
محمد مهران
محمد مهران
قال الفنان محمد مهران كاتب سيناريو مسلسل لؤلؤ انه كان متخوفا في البداية من كتابة المسلسل ولا يخرج بالشكل الذي يتمناه، لافتا الي انه كان مطلوبا منه تسليم عدد حلقات في وقت قصير لبدء التصوير.
وأكد محمد مهران لـ صدى البلد، انه بعد حلقتين من العمل فكر في الاعتذار عنه، ولكنه قرر ان يكون على قدر المسئولية التي اعطاها اياه المخرج محمد سامي، وأكمل العمل ااذي كان يكتب فيه مابين 16 الي 18 ساعة في اليوم.
مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.