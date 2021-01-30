ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأسود.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

السبت 30/يناير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي
حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة متابعيها صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ناعمة حظت بها على إعجاب الجمهور.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي جمبسوت باللون الأسود بأكمام طويلة من الحرير وبعض الخطوط البيضاء من الاكتاف، يتوسطه حزام باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت علا الفارس خصلات منسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء، وهو ما أبرز من تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر الأسود والماسكارا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير  كأحمر شفاه.

وأبرزت علا الفارس إطلالاتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، واختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان قطيفة.. علا الفارس تتألق في جلسة تصوير جديدة

بإطلالة عصرية.. علا الفارس تشارك في توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا

بإطلالة كاجوال.. علا الفارس تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بالكاجوال.. علا الفارس تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

بإطلالة رياضية.. علا الفارس تبرز رشاقتها على إنستجرام

بالفورمال.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية في آخر ظهور لها

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

بسبب الغزو العراقي.. رسالة عاجلة من الكويت لمجلس الأمن بشأن 13 شهيدا

لضمان التألق بالدوري التركي.. عبد الظاهر السقا يوجه نصائح لـ مصطفى محمد

بعد عرضه على الشاشة الصغيرة.. الجمهور يبحث عن فيلم حظر تجول

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد

يؤثر على الخصوبة ويسبب العقم.. 8 خرافات شائعة حول لقاحات فيروس كورونا

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري