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توك شو

بـ 4 خطوات فقط.. اعرف إزاي تحمي صورك وبياناتك على تطبيق واتساب ..شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 10:47 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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نورهان رأفت
قدمت خبيرة العلاقات والسوشيال ميديا ، داليا الجبالي، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب اختراق البيانات على تطبيق "واتساب".

ونصحت داليا الجبالي، أثناء استضافتها التلفزيونية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، بتطبيق نظام قفل الشاشة للمحادثات، ووضع أي شخص غير موثوق به في قائمة "البلوك"، إضافةً إلى منع الأشخاص المجهولين من إمكانية إدخالنا في مجموعات مجهولة بها أشخاص مجهولون، إلى جانب ضرورة وضع الصورة والحالة الأشخاص الموثوق بها فقط. 

وأوضحت أن التحديث الجديد لـ واتساب لا ينتهك الخصوصية، بل مجرد وضع معايير جديدة من دون الاطلاع على الرسائل الشخصية أو مواقع الأشخاص.

ولفتت إلى أن مسح تطبيق واتساب لا يمحي البيانات ولابد من المسح الأساسي لها من خلال التطبيق.

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