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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. 8 خرافات شائعة حول لقاحات كورونا.. وعلاج بيتي للجيوب الأنفية

السبت 30/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


مع طرح العديد من الحكومات لقاحات COVID-19، يواجه العلماء والخبراء الطبيون تحديًا جديدًا حول  المعلومات الخاطئة وما يرتبط بها من تردد بشأن اللقاحات.


تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنانة حورية فرغلي وهي داخل غرفة العمليات بأمريكا لإجراء عملية في أنفها تستغرق 9 ساعات كاملة لتصحح ما حدث لها في أنفها.


رغم أن السباحة غالبًا ما تكون السبب في تراكم الماء خلف طبلة الأذن، إلا أن حبس الماء في قناة أذنك يمكن أن يحدث نتيجة أي تعرض للماء، وإذا حدث هذا فإنك قد تحتاج إلى علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار للقضاء على إحساس الدغدغة في أذنك، قد يمتد هذا الشعور إلى عظم الفك أو الحلق، وقد لا تتمكن أيضًا من سماع الأصوات من حولك بشكل جيد.


علاج بيتي للجيوب الأنفية، هل تعاني من مشاكل بالجيوب الأنفية بسبب سوء الأحوال الجوية، نقدم لكم أقوى طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية سواء الطبيعية أو الدوائية، وذلك وفقا لما أورده موقع "mayoclinic".


يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغازات وآلام المعدة ويرجع ذلك لأسباب كثيرة أبرزها سوء التغذية، فإن كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذا المشروب كشف عنه خبير الطب البديل طلال مداح.


يعتبر الخيار من الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة، بالإضافة إلى بعض المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج بعض الحالات.





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