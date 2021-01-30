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رياضة

كريم هنداوي حارس منتخب اليد: فخور جدا بأداء اللاعبين والقادم أفضل

السبت 30/يناير/2021 - 11:11 ص
هنداوي
هنداوي
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عبدالله هشام
أكد كريم هنداوي، حارس مرمي منتخب مصر الوطني لكرة اليد، أن جميع لاعبي منتخب الفراعنة بذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق مركز متقدم ببطولة كأس العالم 2021 التي تستضيفها مصر . 

وكتب هنداوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : فخور جدا بكل اللعيبه و بالاداء الرجولى الى اتعمل".

وأضاف: احنا عملنا اللي علينا كل ما في وسعنا بس ارادة ربنا اقوى من اي شئ الحمد لله مستقبل كرة اليد بخير وان شاء الله الي جي هيبقي احسن ونحقق انجازات اكبر بإذن الله".

واحتل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المركز السابع بعد نهاية مباريات ربع نهائي بطولة العالم رقم 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وحقق "الفراعنة" المركز السابع عقب خسارتهم أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39 - 38 في دور الثمانية.

وتنص لوائح البطولة على عدم لعب المنتخبات الخاسرة مباريات الترتيب من الخامس وحتى الثامن، وأن يتم اللجوء لعدد النقاط المجمعة من الدور الرئيسي.
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