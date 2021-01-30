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أخبار العالم

انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا بالجزائر

السبت 30/يناير/2021 - 10:53 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم السبت، انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


وذكر التليفزيون الرسمي الجزائري أن أولى شحنات اللقاح الروسي سبوتنيك وصلت أمس الأول، الخميس، إلى مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة، مضيفا أن عملية التلقيح ستبدأ اليوم، السبت، في مستشفى البليدة.


يذكر أن أغلب الإصابات بالكورونا كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.


وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه ببدء عملية التطعيم ضد الكورونا خلال شهر يناير الجاري، وتعاقدت الجزائر على شراء اللقاحين الصيني والروسي.
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