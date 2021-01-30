متتخدعوش..الأرصاد :ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من اليوم وتكشف الأسباب..فيديو

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وأمطارا خفيفة على القاهرة، ومناطق من الوجه البحري.









وأضافت "شاكر، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية، أنه بدء من اليوم، السبت، سيشهد الطقس حالة من الاستقرار، ويستمر ذلك حتى يوم الثلاثاء القادم، معقبة: "هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم".









وأشارت إلى أن طقس اليوم مرتفع بمعدل ثلاث درجات مئوية عن الأمس، وبدء من الغد، سيكون هناك شعور بالدفء، وسطوع لأشعة الشمس.









وأوضحت "شاكر" سبب الارتفاع في الطق ، على الرغم من حلول ذروة فترة الشتاء، معللة بذلك تأثر مصر بمرتفع جوي، قادم من شبه الجزيرة العربية؛ تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.









وتابعت: "متتخدعوش لأن ارتفاع درجات الحرارة يعقبه انخفاض ملحوظ، بدءا من الخميس القادم".



