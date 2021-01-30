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رياضة

الليلة.. مانشستر يونايتد يستهدف استعادة صدارة البريميرليج رغم صحوة أرسنال

السبت 30/يناير/2021 - 11:10 ص
النني - بوجبا
النني - بوجبا
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي اليوم، السبت، نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة مباراة القمة التي ستجمع بين أرسنال، بقيادة الدولي المصري محمد النني، ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 21 من البريميرليج.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الإمارات الخاص بأرسنال، وستذاع المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2"، بتعليق حفيظ دراجي.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد، 40 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 30 نقطة.


ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل العودة إلى صدارة البريميرليج.


في المقابل، يتطلع أرسنال لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز أيضًا على كتيبة الشياطين الحُمر، حيث إن الفوز سيقربه من المربع الذهبي والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.
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