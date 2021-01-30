لمواجهة كورونا.. جامعة عين شمس: إعلان جداول الاختبارات في غضون أيام.. قبول جميع الأعذار الطبية.. امتيازات خاصة للمصابين.. إجراءات احترازية مشددة

مش بتنقص في الدرجات.. وكيل شئؤن آداب عين شمس: الأعذار الطبية لها امتيازات خاصة أثناء الاختبارات

علوم عين شمس تكشف عن موعد الاختبارات للأعذار الطبية باختبارات الفصل الدراس الاول

تربية نوعية عين شمس تعلن موعد إعلان جداول الاختبارات









بعد إعلان قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول خلال أيام على أن تبدأ الاختبارات بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.





ومن هنا يرصد موقع "صدى البلد" شروط قبول الأعذار الطبية وموعد عقد اختباراتها في حالة إصابة الطلاب وعدم حضورهم للدور الأول من الاختبارات بكليات جامعة عين شمس.





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قالت حنان كامل، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لإعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في بداية شهر فبراير وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات على أن تبدأ الاختبارات في منتصف شهر فبراير.

وأوضحت "كامل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تقبل جميع الأعذار الطبية للطلاب المصابين بفيروس كورونا أثناء أداء الاختبارات، وذلك بعد تقديم ما يفيد بإيجابية إصابته لوحدة الرعاية الطبية بالكلية.





وأشارت وكيل شئؤن التعليم والطلاب بالكلية إلى أن هناك امتيازات خاصة تقدم لهؤلاء الطلاب المصابين في حالة أدائهم للدور الثاني من اختبارات المادة، وذلك بالاحتفاظ بتقدير المادة دون أى نواقص في درجاته، كما أنه يحق له دخول اختبار المادة مع اختبارات الدور الثانى بالكلية في موعدها المحدد.

وأضافت أن الكلية تحدد موعد الاختبارات للأعذار الطبية مع بداية اختبارات الدور الثاني لاختبارات الفصل الدراسى الأول للطلاب الراسبين.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات باتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الجداول النهائية خلال أيام عبر الصفحة الرسمة للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح رجاء، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تناقش تحديد موعد اختبارات الأعذار الطبية مع المجلس الأعلى للجامعات لإعلانها للطلاب المصابين عقب الانتهاء من تحديدها، لافتًا إلى قبول جميع الأعذار الطبية للطلاب الذين يقدمونها لهئية اللجنة الطبية بالكلية.





وقال عميد الكلية إنه على الطلاب المصابين عدم الحضور إلى الحرم الجامعى وتقديم ما يفيد من إثبات إيجابية العدوى حتى يحدد له موعدا آخر للاختبار حفاظًا على زملائه من انتشار العدوى بينهم.





وأضاف أنه في حالة إصابة الطالب لا تنقص درجاته في الاختبارات، حيث إنه يحتفظ بتقديره كما لو كان امتحانها في الدور الأول للمادة.





وفي هذا الإطار، قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إنه يتم إعلان جداول الاختبارات لنهاية الفصل الدراسى الأول الاثنين المقبل وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات عبر الصفحة الرسمية للكلية وصفحة الاتحاد الطلابي بمواقع التواصل الاجتماعى.





وأوضح السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تقبل جميع الأعذار الطبية بالكلية بعد تقديم ما يفيد من الأوراق التي تثبت إيجابية إصابته بعدوى فيروس كورونا إلى الهيئة الطبية بالكلية.





وأشار عميد الكلية إلى أنه في حالة تأجيل الاختبار للطلاب لا ينقص في الدرجات كما يحتفظ بتقديره كاملًا بعد مناقشة وقبول أوراقه.





وأكد أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد لبدء الاختبارات بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس.