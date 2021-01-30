العاهل الأردني: كلي ثقة وتفاؤل وأمل بأن تكون مئويتنا الثانية للتعزيز والتطوير

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن ثقته وتفاؤله بالمئوية الثانية للمملكة الأردنية حيث قال: "كلي ثقة وتفاؤل وأمل بأن تكون مئويتنا الثانية للتعزيز والتطوير والإنجاز".





وفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عبر العاهل الأردني عن تقديره الخاص للتضحيات الكبيرة لكوادر الجيش الأبيض على مثابرتهم وعملهم وتضحياتهم.











كما شدد الملك الأردني على حرصه على تنقية الجهاز الإداري الأردني مما علق به من شوائب مثل الواسطة باعتبارها ظلما وفسادا.







