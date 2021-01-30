الصحف الإماراتية: الإمارات تمنح الجنسية لعدة فئات جديدة.. مفاجأة بشأن محاولة اغتيال الرئيس التونسي.. وضربة لتركيا في ليبيا

اشتعال الأوضاع في لبنان

الأمم المتحدة توجه ضربة لتركيا في ليبيا

مفاجأة بشأن محاولة اغتيال الرئيس التونسي











سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، وذلك استنادًا لعدد من الضوابط والشروط.









ومن السعودية، أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، بتجميد أصول السعودي سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة محتملة بالسجن، وذلك على إثر قيام شركة تحكم الاستثمارية برفع دعوى قضائية في أول تحرك قانوني ضده، تتهمه فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية.









وفي تونس، أكدت النيابة العامة في تونس أن الطرد البريدي المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية لا يحتوي على أي مادة خطرة.









وإلى لبنان، عاش لبنان تسارعًا في إيقاع الأحداث بعد إضرام محتجين غاضبين النار في مبنى بلدية مدينة طرابلس الساحلية، إذ ندد السياسيون اللبنانيون بأحداث العنف، وسط وعيد بمحاسبة المتورطين. ودان الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أعمال العنف.









ومن ليبيا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس آلاف المرتزقة لمغادرة ليبيا فورًا، قائلًا: «اتركوا الليبيين وشأنهم»، معتبرًا أنه من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتترك الليبيين وشأنهم، لأنهم قادرون على معالجة مشكلاتهم.









ودوليا، مددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضع الحماية المؤقتة لبضعة آلاف من المهاجرين السوريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وهي خطوة في وقت مبكر من رئاسته تتماشى مع برنامجه الأوسع المؤيد للهجرة.









وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، أعلنت الحكومة الفرنسية سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار سريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا حول العالم، بينها تعليق الرحلات الجوية مع الدول غير الأوروبية لكنها تفادت فرض حجر صحي شامل في البلاد.









فيما يُواصل خبراء منظّمة الصحّة العالميّة السبت في ووهان بوسط الصين، تحقيقهم الميداني المتعلّق بمصدر فيروس كورونا، في مهمّة ينبغي أن تقودهم إلى مواقع حسّاسة.









ولا يزال الجدول الزمني الدقيق لعمل الخبراء غير واضح، وتبقى التغريدات التي يُطلقونها، وتلك الصادرة عن منظّمة الصحّة العالميّة، المصدر الأساسي للمعلومات، ذلك أنّ الصين تكاد تكون شبه متكتّمة حول هذه الزيارة الشديدة الحساسيّة من الناحية السياسيّة بالنسبة إليها.









ومن الولايات المتحدة، حثت قائدة شرطة الكونجرس الأمريكي المشرعين على إضافة سياج دائم وموظفي أمن احتياطيين في مبنى الكابيتول بعد الهجوم الدامي بالمكان في السادس من يناير الحالي والذي أسفر عن 5 قتلى وأضرار مادية.









ومن صحيفة "الاتحاد"، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.53 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، السبت، بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.