بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.. اعتقال نجل السفير الإيراني السابق في فنزويلا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، باعتقال ساشا سبحاني، نجل السفير الإيراني السابق في فنزويلا، بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن اعتقاله تم عبر الشرطة الدولية الإنتربول في إسبانيا.





وذكرت وكالة أنباء "جوان" الإيرانية، أن الشخصية المعروفة في انستجرام "ساشا سبحاني" نجل السفير الإيراني السابق لدى فنزويلا، جرى اعتقاله بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول).





وأضافت أنه "تم احتجاز ساشا سبحاني مؤقتًا في إسبانيا، التي جرى اعتقاله في أراضيها، وفقًا لحكم قضائي صادر من طهران، وسيتم نقله إلى إيران".





وذكرت صحيفة إسبانية، إن "ساشا سبحاني جرى اعتقاله في مدينة مدريد التي يعيش فيها منذ فترة"، مضيفة أنه "طلب من السلطات القضائية الإسبانية عدم تسليمه لإيران".





وأوضحت الصحيفة "أن ساشا سبحاني احتجز مؤقتًا وتم إطلاق سراحه، لكن عملية التحقيق في تسليمه لإيران ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة".





وساشا سبحاني واسمه الكامل (محمد جواد سبحاني) من مواليد عام 1988، وهو نجل "أحمد سبحاني" الدبلوماسي الإيراني الذي شغل منصب سفير إيران في فنزويلا والمكسيك.





وأصبح ساشا سبحاني معروفًا وشائعًا بين المستخدمين الإيرانيين بسبب نشر صور غير تقليدية ومثيرة عن حياة الترف التي يعيشها، ويعيش في إسبانيا منذ فترة.





كما يمتلك سبحاني موقعًا إلكترونيًا للمقامرات يدر عليه أموالًا بحسب تقارير للسلطات القضائية الإيرانية التي أمرت باعتقاله.





وكانت شرطة الأمن السيبراني الإيراني، أعلنت العام الماضي، إغلاقها 30 ألف موقع إلكتروني للمقامرات في البلاد منذ عام 2018، داعية أولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من هذه المواقع التي تتسبب في أضرار مالية كبيرة للشبان.