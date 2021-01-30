المشوار الأخير.. حكاية عم عبد الله شهيد لقمة العيش | 3 شياطين قتلوه بالسم ودفنوه بـ الصحراء

بِخُطىً سريعة يخرج عم "عبد الله"، سائق التاكسي كعادته من منزله بقرية شلقان بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية للعمل على التاكسى بحثًا عن الرزق وقوت يومه؛ من أجل توفير حياة كريمة لأسرته وتوفير متطلباتهم.









ولم يدرِ عم "عبدالله" الذى تعدى 60 عاما، أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد أحد معارفه، وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت للبحث عن لقمة عيشه، ولن يعود إلى أسرته مرة أخرى، حيث سيكون له بمثابة المشوار الأخير.





فور تلقى عم عبدالله مكالمة هاتفية من أحد المعارف لتوصيله إلى مشوار بإحدى قرى محافظة الفيوم، خرج مسرعا ولم يتردد لحظة واحدة من دون أن يعلم نيته، وأن ينوى الغدر به لسرقته بالإكراه، حيث قام بالتعاون مع آخرين بقتله بالسم ودفن جثته بالصحراء والاستيلاء على التاكسي وبيعه بـ 4 آلاف جنيه لمرورهم بضائقة مالية.





من ناحية أخرى، شيع أهالى قرية شلقان، جثمان المجنى عليه جثمان وسط حالة من الحزن أصابت أسرته، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين الذى قتلوا المجنى بدم بارد، وبكل غدر وخيانة.





وأكد الأهالى، أن عم عبدالله كان مثالًا للجار الخادم للجميع وكان يتعامل مع الشباب على أنه أب للجميع، مطالبين بأن ينال المتهمين عقابهم على جريمتهم الشنعاء.





وكشفت أسرة المجني عليه، عن أن أحد الأشخاص من المتهمين اتصل به لتوصيله إلى مركز الفيوم فجر الخميس 7 يناير الجاري، فأخبرهم أنه سيسافر للفيوم من أجل توصيله، وودعهم.





وأشاروا إلى أن المجنى عليه قال لهم سأحدثكم تليفونيا عندما يصل هناك، وعند وصوله الفجر تحدث لنا وقال إنه سينام للراحة ويعود للعمل بعد ذلك ثم انقطع الاتصال وبدأت رحلة البحث عنه، وحرروا محضرا بتغيبه وفقدان التاكسي حتى توصل رجال المباحث لحل لغز الواقعة بعد 20 يوما من الواقعة ووصلوا إلى تفاصيلها وضبطوا الجناة.





"كنا عايزين فلوس علشان ظروف وفكرنا فى سرقته".. بهذه الكلمات بدأ المتهمون بقتل المجنى باعترافات حول جريمتهم.





وقال المتهمون إنهم خططوا لسرقة التاكسى من خلال معرفة أحدهم بالمجنى عليه، حيث اتفق معه على أن يقله من القناطر الخيرية إلى قرية أبو السعود بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم خاصة أنه مسن ويسهل قتله والاستيلاء على التاكسي وبيعه للحصول على أموال.





وتابع "بالفعل تم استدراج المجني عليه وطلبوا منه توصيلهم من القاهرة إلى الفيوم وطلبوا منه المبيت معهم بشقة أحدهم بمدينة الفيوم لتأخر الوقت ووجود شبورة مائية تعوق طريقه وخلال نومه معهم حاولوا قتله بسكين إلا إنهم لم يتمكنوا من قتله".





وأضاف المتهمون في التحقيقات "في الصباح قمنا بشراء سم لحمار مسعور من صيدلية بيطرية، ووضعناه له بالطعام، خلال تناول الفطار، وعندما تأكدنا من موته حملناه، داخل جوال وقمنا بدفنة بصحراء الفيوم، وبعنا التاكسي الخاص به بمبلغ 4 آلاف جنيه تقاسمناها بيينا.





من ناحية أخرى أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع سرعة إتمام التحريات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمحافظة الفيوم بشأن الواقعة واستخراج جثة المجنى عليه لتشريحها والتصريح بدفنها عقب ذلك.





كان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ بتغيب سائق تاكسى خلال قيامه بتوصيل أحد الأشخاص لمحافظة الفيوم ولم يظهر منذ حينها.





وبالفحص ومراجعة الكاميرات أمكن تحديد المتهمين وتم عمل الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم وهم " محمد س ش "، 21 سنة عاطل، و"دسوقى إ خ " 23 سنة عاطل، و" إبراهيم م إ "30 سنة عاطل.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم استدرجوا الضحية من القناطر الخيرية على خلفية معرفة أحدهم به والذي اتصل به وطلب منه توصيله للفيوم وهناك قاموا بقتله بالسم ودفنه في الصحراء، وأرشدوا عن مكان الجثة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



