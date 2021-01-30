محافظ الوادي: تحويل 180 ألف فدان للري بالطاقة الشمسية بتكلفة 175 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، استكمال تمويل مشروعات الري الحديث والطاقة الشمسية لتحويل نظام الرى لمساحة 180 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث، وفق بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد ووزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، حيث يستكمل قطاع الرى بالمحافظة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل آبار الزراعة والري مراكز المحافظة بنظام الطاقة الشمسية. الريالرى بالمحافظة





وقال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، إن المشروع يشمل تحويل نظام تشغيل الآبار من نظام الديزل والسولار بإجمالى 85 بئرا زراعية بتكلفة 175 مليون جنيه، ومن المقرر أن أن ينتهي المشروع في ديسمبر 2021م.





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وأضاف مدير الرى، أن المشروع يجرى تنفيذه في 4 مراكز إدارية بواقع 26 بئرا في منطقة الأربعين جنوب مركز باريس، و39 بئرا في مركزي الداخلة وبلاط، و20 بئرًا في مركز الفرافرة، مؤكدا أن الآبار الجوفية ستعمل بنظام الطاقة الشمسية والذي يتميز بعدة مميزات أبرزها أن أول صيانه لها تتم بعد 25 سنة تشغيل.





وأوضح إبراهيم، أن التشغيل بالطاقة الشمسية يدعم الحفاظ على طلمبات الأعماق لفترات طويلة، بسبب نظام عمل البئر بالطاقة الشمسية، والذي يمنع في حال توقف عملية الهبوط السريع لعمود المياه بطول البئر وهبوطه بشكل مفاجئ على طلمبة الأعماق.





من جانب آخر، أعلنت إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادى الجديد، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برئاسة نائب المحافظ، في بيان رسمى، لها اليوم الجمعة، عن رصد 35 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا، ليصل العدد الاجمالى للمصابين 191 حالة إيجابية تعافى منهم 84 حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة حالتين بالفيروس، ليصل إجمالى عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير 12 حالة وفاة.





وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بدء تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة بلقاح فيروس كورونا، وفقًا لمنظومة التطعيم التي أقرتها وزارة الصحة.





وحذرت المحافظة، من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.



