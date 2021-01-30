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برلمان

برلماني: المشروعات القومية تعالج قضية الهجرة الداخلية

السبت 30/يناير/2021 - 11:12 ص
النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان
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فريدة محمد
قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن مشروعات تطوير الريف المصرى، وتطوير القرى يهدف في الأساس الأول لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة من المجتمع، خاصة وأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية.

وأضاف "سلطان"، أن تطوير القرى يستهدف بالأساس تغيير شكل الحياة فى مصر، للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى خاصة من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، في الوقت الذى تمثل فيه المشروعات القومية بشكل عام تحول كبير في هذه المناطق، ولعل المتابع لتنفيذ ما يتم من خطوات جادة على أرض الواقع يجد ان جميع المحافظات تشهد تنفيذ مشروعات قومية، وهذا بدوره سيحول هذه المحافظات لمناطق جاذبة للأنشطة المختلفة الأمر الذى يعالج قضية الهجرة الداخلية بشكل حقيقى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية، حتى يشعر المواطن ومردودها عليه في أسرع وقت، وبالفعل هناك نتائج إيجابية على الأرض في مختلف هذه المشروعات، فعلى الرغم من الإجراءات الاقتصادية التي كانت بمثابة العلاج المر إلا أن المواطن يشعر بما يتم تنفيذه على الأرض من مشروعات.

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