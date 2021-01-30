رغم تحذيرها مسبقا.. الصحة العالمية تجيز تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

غيرت منظمة الصحة العالمية موقفها من رفض تطعيم النساء الحوامل واجازت لهن تلقي لقاحي شركتي "موديرنا" و"فايزر" المضادين لفيروس كورونا .





وجاء تراجع منظمة الصحة العالمية عن تعليماتها السابقة على خلفية احتجاجات ابداها عدة خبراء.





وأعلنت المنظمة الدولية ان استخدام هذا اللقاح لدى النساء الحوامل غير موصى به الا اذا كن معرضات لخطر التعرض العالي للإصابة بالفيروس مثل العاملات في مجال الرعاية الصحية أو من يعانين حالات مرضية سابقة.





ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء رحبوا بتغيير موقف منظمة الصحة العالمية قولهم ان من الاهمية ان تتلقى النساء الحوامل التطعيم حفاظا على سلامتهن وسلامة الاجنة.





ومن المقرر ان تقوم شركة "فايزر" الامريكية بفحص نتائج واعراض التطعيم على النساء الحوامل خلال الاشهر القليلة المقبلة.