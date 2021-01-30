محمد نجاتي في حوار لـ صدى البلد: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة.. ولن أركب التريند على حساب ديني.. شاهد

الفنان أهم من الشيخ



حل الفنان محمد نجاتي ، ضيفا على موقع صدى البلد الاخباري ، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل " ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

وعلق محمد نجاتي على حالة الجدل التي أثيرت بسبب تصريح "الفنان أهم من الشيوخ ودكاترة الجامعة": "أنا لم ولن أجرؤ على التقليل من شأن دكتور الجامعة والشيوخ وجمعيهم علماء وأساتذة أفاضل، ولكن ما أقصده أن تأثيري كفنان على المجتمع قد يكون أهم وأكبر لأن الفنان يصل إلى جميع الفئات والديانات والأفكار والاتجاهات وبشكل أسرع".





وأضاف: "أنا كفنان تأثيري أسرع وأكثر تأثيرا وأيضا الأكثر خطورة، ومصطلح المهم المقصود به الأكثر تأثيرا وليس لتقليل من شأن أحد، لأن السينما والفن قد يغيروا من فكر ووجدان الإنسان".









التريند

وتابع محمد نجاتي: "تعرضت لهجوم شديد من البعض دون محاولة منهم لفهم ما أقصد وتلقيت تهديدات وتعرضت للسباب وأنا أعلم نيتي ولن أتراجع عن تصريحاتي ولن أعتذر وأؤكد أهمية وخطورة الفن على المجتمع لأن الفن يشكل الوجدان وبالأخص للأطفال". وقال محمد نجاتي إن مسألة تصدر الفنانون للتريند لا بد أن تكون مرتبطة بعمل فني وليس الأمور الشخصية التي تخص الخلافات والمرض وفبركة الأخبار، قائلا: "لازم تكون قد التريند وتلفت نظر الناس إليه بأشياء تافهة".

وأضاف: "من المستحيل أنا أسعى لتصدر التريند على حساب ديني لأن البعض ظن أن تصريح الفنان أهم من الشيوخ كان هدفه إثارة الجدل، أنا رجل منتظم في صلاتي وأنتمى إلى منطقة شعبية".



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