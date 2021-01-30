ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إسلام غالي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "من غير رجوع"

السبت 30/يناير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
نشر المطرب المصري إسلام غالي، بوستر أغنيته الجديدة "من غير رجوع" والتي من المقترح طرحها خلال أيام على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبخلاف البوستر قام إسلام بعمل مسابقة لجمهوره من خلال توقعهم لكلمات الأغنية على صفحته والفائز سيحصل على إحدى الجوائز القيمة، حيث قام بوضع مقطع من الأغنية وطلب من الجمهور أن يكملوا الاغنية، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية وأخرجوا روح الشاعر داخلهم.
  
يذكر أن المطرب الشاب إسلام قدم العديد من الأغاني الناجحة والتي حققت أعلى عدد من المشاهدات، مثل فيديو كليب هرمونات من كلمات محمد نصار وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل وإخراج محمد القاضي، وأغنية ست الحسن من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين، وأغنية قمر عادي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وأغنية عايش على مأساتي من كلمات احمد الجندي وألحان مدين وإخراج محمد القاضي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر حسني يتصدر الحملة الدعائية لأحد الهواتف المحمولة

أنا مهما كبرت صغير.. عمرو دياب بـ لوك تملي معاك بعد 20 عاما

أحمد صلاح فرحات يطلق أحدث أغانيه "الدنيا"

طرح بوستر فيلم الشرابية

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة

الشتاء يكشر عن أنيابه.. طوارئ في الأجهزة لمواجهة توقعات الأمطار والرياح

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

عزل طبي لمدير النادي الأهلي.. مرجان لا يعاني من أي أعراض وينتظر مسحة جديدة بعد 72 ساعة

بشأن العمالة الوافدة.. نداء عاجل من وزارة الموارد البشرية السعودية لأصحاب العمل

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر 5 محركات خارقة في العالم وأسعارها؟

علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

يتحكم في جميع خلاياها.. دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة