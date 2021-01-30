لأول مرة.. حملة للسيدات لتجديد طاقتهم

قالت رودي وحيد، مؤسسة مبادرة تنشيط السياحة الداخلية للسيدات والأطفال، إن المبادرة تتعلق بمجال عملها، وبدأت تراودها فكرة المبادرة من 6 سنين تقريبا، وكان ذلك بعد الشعور بالاستقرار الأمني والسياسي في الدولة، معقبة: "الست بقت بتقدر تنزل وتخرج لوحدها".





وتابعت رودي وحيد، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري: "خطوة بخطوة بدأت المبادرة تكبر بانضمام عدد أكبر من السيدات والفتيات، وهذا لرغبتهم في إشراكهم في الرحلات "لدرجة ان الامهات كانوا يغيبون ابنائهم من المدرسة".





وأوضحت أن الرحلات التي تنظم تأخذ قبلها تصاريح دخول من الهيئة المتوجهين لها مثل متحف او مسجد وهذا نظرا لكبر عددهم، مشيرة الي انها كانت تحاول التنسيق مع مدارس ايضا ولكن كثيرا منهم كانوا يرفضون دون علم اسباب واضحة.





وأضافت أن الجزء الخاص بالرحلات التثقيفية في المدارس غير مهتم به بشكل كبير، لافتة الى أن المحافظات الأخرى يقدسون اثارهم ويحافظون على تعليمها لابنائهم، وذلك على عكس القاهرة الكبرى، وذكرت أن 80% من المبادرة تستهدف السيدات، و20% للأطفال، وذلك لان كثيرا من السيدات غير العاملين يعانون من الفراغ في المنزل خاصة في وقت الصباح عندما يكون الابناء في المدرسة والزوج في العمل "الست بتكون قاعدة موراهاش حاجة"، ولذلك يجب ان تجدد طاقتها يوم واحد في الأسبوع.





واضافت انه يتم اختار الأماكن وفقا للإجازات الرسمية أو المتعارف عليها، منوهة انها تختار أماكن في أوقات مناسبة للأطفال للاستفادة بشكل أكبر وتحقيق هدف الحملة.