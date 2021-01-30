ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

أكد ميدو الرفاعي، المنضم حديثا لنادي بيراميدز، قادمًا من النادي الأهلي، أن رحيله جاء بعد إلغاء بطولة الدوري للناشئين مواليد 2000.





وأضاف "الرفاعي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، تعاقدي مع فريق بيراميدز حتى نهاية الموسم الحالي، وكنت قريبًا من الانضمام لنادي الزمالك، ولكن كوني مشجعا للنادي الأهلي قبل أن أكون لاعبا فضلت الانضمام إلى السماوي.





وتابع "المدير الفني لـ بيراميدز عبدالنبي عاشور، يعرفني جيدًا، ولعبت تحت قيادته في النادي الأهلي، واستطعت الاندماج سريعا مع الفريق، ولعبت عددًا من المباريات، ونستعد لمواجهة الإسماعيلي".





وأوضح "خضت فترة احتراف في نادي الشارقة الإماراتي، ولكن بسبب كورونا عدت إلى مصر، والأهلي له فضل كبير عليّ منذ اليوم الأول لي، وأرى حب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو لم أكن معروفا للجميع ولا أستطيع معاداتهم".





وأكد "حصدت 6 بطولات مع النادي الأهلي وكنت أتمنى الاستمرار ولكن بسبب إلغاء بطولة الناشئين فأصبح الوضع صعب للغاية خصوصا وان هناك لاعبين يلعبون في الفريق الاول معنا في القائمة".





واختتم الرفاعي تصريحاته، قائلا "أشكر سيد عامر وكيل اللاعبين على دعمه لي الفترة الماضية وهدفي الفترة المقبلة العودة للنادي الأهلي وخروجي الفترة الحالية لاكتساب خبرات جديدة، وأحاول تطبيق ما تعلمته في القلعة الحمراء وتحقيق الفوز في كل المباريات".



