ارتكب أفعالا خادشة للحياء.. مدرس يتحرش بطفلة 8 سنوات في المنوفية

تقدمت أسرة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ببلاغ إلى قسم شرطة تلا تتهم فيه مدرسا يبلغ من العمر ٤٠ عاما بهتك عرض طفلتهم أثناء إعطائها درسا خصوصيا بمنزله.





وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة تلا بتلقيهم بلاغا من والد طفله تبلغ من العمر ٨ سنوات في الصف الثاني الابتدائي يتهم فيه مدرس لغه عربيه طفلته بهتك عرضها أثناء إعطاؤها درس خصوصي.





وأكد الوالد في بلاغه الشرطة، أن المدرس قبل طفلته وارتكب أعمالا خادشه للحياء مع طفلته أثناء إعطائها درسا خصوصيا مستغلا طفولتها وعدم معرفتها بما يفعله.





فيما ألقت قوات الشرطة القبض علي المدرس المتهم "ي.ع " ٤٠ عاما مدرس لغة عربية وانكر ما نسب إليه في التحقيقات نافيا التحرش بالطفلة.





فيما أمرت النيابة بحبس المدرس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وتعرضت الطفلة لحالة صدمة تم احتجازها بمستشفي المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم تحت الملاحظة.











