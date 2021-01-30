اعتقال 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بالموصل شمالي العراق

اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف محافظة الموصل، شمالي البلاد، بهجماتٍ إرهابية.









وذكر الجهاز - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بناءً على معلوماتٍ أفادت بتحركاتٍ لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة ب‍الموصل شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب، وتمكن من القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة (4) إرهاب، كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المحافظة بهجماتٍ إرهابية".







