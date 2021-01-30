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أخبار العالم

اعتقال 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بالموصل شمالي العراق

السبت 30/يناير/2021 - 01:26 م
صدى البلد
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أ ش أ
اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف محافظة الموصل، شمالي البلاد، بهجماتٍ إرهابية.


وذكر الجهاز - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بناءً على معلوماتٍ أفادت بتحركاتٍ لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة ب‍الموصل شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب، وتمكن من القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة (4) إرهاب، كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المحافظة بهجماتٍ إرهابية".


وأضاف البيان أنه "جرى تدوين أقوالهم أصوليًا واعترفوا بتنفيذهم هجماتٍ مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية أثناء عمليات التحرير"، وأنه "تمت إحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".
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