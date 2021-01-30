تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في عدد من المناطق بسوريا

كشف ‏مصدر عسكري سوري عن قيام بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم، السبت، بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في عدد من المناطق السورية.





وذكر المصدر السوري أن التفجيرات تشمل مناطق ايكاردا - غابة الأسد بحلب من الساعة 9,00 صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرا بحسب شبكة أخبار سوريا.





وفي سياق آخر بينت شبكة أخبار سوريا قيام ‏قوات "الاحتلال التركي" مواصلة سياسة التتريك الممنهجة في المناطق التي احتلتها شمال سوريا.





وذكرت الشبكة السورية أن الاحتلال التركي يقوم بإنشاء فرع لمؤسسة البريد التركية بمدينة تل أبيض شمال الرقة.