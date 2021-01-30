بحضور ممثل الأمم المتحدة.. شعراوي يتفقد مشروعات التغيرات المناخية والطاقة الشمسية بالأقصر.. صور

بدأ وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي زيارة لمشروعات التغيرات المناخية والطاقة الشمسية بقرية البغدادي بمحافظة الأقصر ، واستمع لشرح من قيادات ومسئولي المشروعات بجانب المزارعين المشاركين.

وكان برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.





ومن المقرر أن يقوم وزير التنمية المحلية بزيارة مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة حيث سيقوم بالتوقيع المشترك مع منجستاب هايلي على اتفاقية التعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك.





وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سيعقد اللواء محمود شعراوي اجتماعًا موسعًا مع كل من اللواء أشوف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بحضور ومشاركة رؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركزا خلال العام الحالي.





وتستهدف المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية ٧ مراكز في محافظتي الأقصر وقنا.





ويشارك في الاجتماع الموسع ممثلي الجهات المسئولة عن التنفيذ وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي أجهزة وزارة الاسكان سواء جهاز التعمير أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، فضلًا عن ممثلي المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظتين.

ويسعي الاجتماع للتعرف على التقدم في اجراءات الدراسات الفنية وأعمال المقايسات استعدادًا للتنفيذ الفورى للمشروعات المخططة، كما سيقوم اللواء محمود شعراوي بنقل توجيهات السيد رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء للمحافظين وقيادات الإدارة المحلية بالمحافظتين بهدف الإسراع بعملية التنفيذ والالتزام بالمدي الزمني الذي حدده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتهاء من هذا البرنامج الطموح .



